18 Июня 2021
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Общество Крым
Затопление Ялты (2021) | Фото: facebook.com/pavlenkojp / Янина Павленко

Ялту затопило ливнями: в поселках ЮБК отключается электричество и водоснабжение

Крым уже третий день атакует непогода: эпицентр ливневых дождей переместился с востока полуострова на южный берег. Сегодня ночью капитально подтопило всю Большую Ялту: и город, и небольшие поселки вроде Фороса.
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Глава администрации Ялты Янина Павленко выдвинулась на объезд города не на лодке, как это сделал накануне глава Крыма Сергей Аксенов, и явно об этом пожалела. На своей странице в Facebook она опубликовала видео водных потоков и написала: "Плывем..... Объезжаем с замами город…. Службы задействованы, но воды очень много…..".

Глава администрации Ялты Янина Павленко.(2021)|Фото: facebook.com/pavlenkojp / Янина Павленко

По словам Павленко, в самой Ялте оказались полностью затоплены несколько пешеходных переходов, люди просто не могут переправиться с одной стороны улицы на другую.

В Гаспре утром подтопило трансформаторную станцию, но затем воду отвели, а вот в Форосе из-за отключения электричества в санатории произошла остановка насосной станции. "Водоканалом принято решение приостановить водоснабжение поселка. Работаем над устранением аварии совместно с водоканалом", - сообщила Павленко. В Алупке на проезжую часть шоссе сошел селевой поток – машины не могут его преодолеть.

"Сложная обстановка в районе Ломоносова (район Крымэнерго) – река вышла из берегов и на Кирова, 134 – угроза подтопления жилых домов", - добавила глава города и попросила жителей по возможности оставаться дома.

Ранее мы сообщали, что цены на отдых в курортных районах полуострова значительно выросли. Лидерами роста в высшем ценовом сегменте названы Феодосия, Коктебель и Судак, как сообщает "Российская газета", стоимость отдыха там поднялась на 87% по сравнению с 2019 годом, но недалеко ушла и Ялта, повышение стоимости в премиальном сегменте там составило 84%. Лидером роста в среднем и экономичном сегменте стала тоже Ялта – по 20%.

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Теги: ялта, крым, ливни, паводок, юбк, янина павленко



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