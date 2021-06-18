В Забайкалье в нескольких районах введен режим ЧС из-за паводка и ливней

18 Июня 2021
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Алтайский край Омская область Республика Тыва Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Алтайский край Омская область Республика Тыва Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Признание олигарха: "Жадность — это хорошо!"

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Общество Дальневосточный ФО
Подтопление моста в Забайкальском крае. (2021) | Фото: пресс-служба министерства строительства, дорожного хозяйства и транспорта Забайкальского края / Мария Жарова

В Забайкалье в нескольких районах введен режим ЧС из-за паводка и ливней

Проливные дожди и ураганный ветер бушуют не только на юге европейской России, но и в Забайкалье.

Так, в восьми муниципалитетах Забайкальского края сегодня введен режим чрезвычайной ситуации. Губернатор Александр Осипов поручил МЧС доставить до 22 июня продукты питания и товары первой необходимости в пострадавшие от паводка населенные пункты. Также власти составляют сметы ремонта и восстановления различных объектов, разрушенных или поврежденных стихией.

Подтопление моста в Забайкальском крае.(2021)|Фото: пресс-служба министерства строительства, дорожного хозяйства и транспорта Забайкальского края / Мария Жарова

Одним из таких объектов стал автомобильный мост в Нерчинском районе региона. Из-за обрушения моста остановлено движение между поселками Калинино и Волочаевка. №Дорога ведет в несколько населенных пунктов - Савватеево, Пешково, Кулаково, Андронниково, Котельниково и Волочаевку. Дорожные службы выехали на место обрушения, к обустройству объезда возможно будет приступить после спада воды", - рассказал и.о. руководителя регионального минстроя Сергей Кривощеков.

add_circle ОБСУДИТЬ
Форум временно не работает по техническим причинам, приносим извинения.


Теги: паводок, ливни, подтопление, забайкалье, мост



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Последние обсуждения

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети