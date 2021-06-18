В Забайкалье в нескольких районах введен режим ЧС из-за паводка и ливней

Проливные дожди и ураганный ветер бушуют не только на юге европейской России, но и в Забайкалье.

Так, в восьми муниципалитетах Забайкальского края сегодня введен режим чрезвычайной ситуации. Губернатор Александр Осипов поручил МЧС доставить до 22 июня продукты питания и товары первой необходимости в пострадавшие от паводка населенные пункты. Также власти составляют сметы ремонта и восстановления различных объектов, разрушенных или поврежденных стихией.

Одним из таких объектов стал автомобильный мост в Нерчинском районе региона. Из-за обрушения моста остановлено движение между поселками Калинино и Волочаевка. №Дорога ведет в несколько населенных пунктов - Савватеево, Пешково, Кулаково, Андронниково, Котельниково и Волочаевку. Дорожные службы выехали на место обрушения, к обустройству объезда возможно будет приступить после спада воды", - рассказал и.о. руководителя регионального минстроя Сергей Кривощеков.