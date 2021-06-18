Сипягин поручил разобраться в инциденте с приездом скорой с ковид-больным к администрации

Губернатор Владимирской области Владимир Сипягин поручил провести проверку в инфекционных госпиталях после того, как скорая помощь привезла к зданию администрации региона пациента с подозрением на коронавирус.

Напомним, 16 июня вечером медики попробовали привлечь внимание властей к острой нехватке мест в коронавирусных больницах. Пациенту с отказывающим легким "скорая помощь" не смогла найти места ни в одной больнице, поэтому его привезли к зданию областной администрации – на "прием" к местному губернатору Владимиру Сипягину, который ранее заверял, что в регионе есть запас коек для больных COVID-19.

Департамент здравоохранения по поручению губернатора затребовал письменные объяснения с главных врачей тех учреждений здравоохранения, в которые обращалась фельдшер. По ее словам, их было пять. Также объяснения потребовали от главного врача станции скорой медицинской помощи города Владимира.

Губернатор заявил, что виновные будут привлечены к дисциплинарной ответственности вплоть до увольнения, передает РИА Новости.