Призрак главы силовиков нагрянул в Ельцин - центр в Екатеринбурге

Возле екатеринбургского Ельцин – центра местными жителями был замечен таинственный черный силуэт. При ближайшем рассмотрении он оказался очертаниями наркома внутренних дел СССР Феликса Дзержинского. Выяснилось, что имитация явления призрака главы ВЧК связано с акцией свердловского отделения движения «За правду!». Как рассказал Накануне.RU координатор местного отделения Алексей Никифоров так движение решило отметить 29 – летнюю годовщину фразы российского президента Бориса Ельцина «Господь, благослови Америку!», сказанную в американском конгрессе.

"17 июня 1992 года в американском конгрессе был открыто произнесён манифест российских меньшинств. То, о чём тайно думали и продолжают думать сейчас пресловутые 2% нашего общества. Имеются в виду, конечно, не люди с гомосексуальными девиациями, а либералы (хотя, конечно, эти две группы накладываются друг на друга в большой степени). Но Ельцин мёртв, а идол коммунизма — не пал (то есть Россия жива, и русская идея возродилась). Поэтому скажем громко: «Боже храни Россию и веру Православную!", - прокомментировали представители движения.