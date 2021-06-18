18 Июня 2021
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Экономика Свердловская область
угмк, уралэлектромедь, цех электролиза меди (2012) | Фото:Накануне.RU

УГМК увеличивает долю синдицированных кредитов в своем кредитном портфеле

ОАО "УГМК" организовало синдицированный кредит на сумму 15 млрд руб. при участии первоклассных иностранных и российских банков в российской валюте, составленный на основе российского права. Группу банков-участников синдиката возглавил АО "Райффайзенбанк", который вновь выступил в роли координатора, агента по документации и кредитного управляющего. В синдикате также приняли активное участие ведущие российские банки: ПАО Сбербанк, ПАО "Банк "Санкт-Петербург" и ПАО "Московский Кредитный Банк" (МКБ). Об этом сообщили в пресс-службе УГМК.

"Это уже наш четвертый реализованный проект при участии нашего партнера АО "Райффайзенбанк", с которым мы работаем на протяжении многих лет. Как и прежде, он занял роль организатора сделки, в которой объединились наши иностранные и российские партнеры. Стоит отметить, что для этого синдиката мы целенаправленно выбрали заимствование в российской валюте и применение российского права. При этом, мы расширили сотрудничество и с российскими банками – нашими партнерами, которые играют важные и лидирующие роли на рынке синдицированного финансирования в России. Мы высоко ценим то доверие, которое наши банки-партнеры оказывают нам, предоставляя различные финансовые услуги. Стоит отметить высокий уровень команды Райффайзенбанка, занимавшейся организацией этой сделки, а также партнерские отношения и профессионализм наших российских банков-партнеров - Сбера, Банка "Санкт-Петербург" и МКБ, с которыми мы активно сотрудничаем по многим другим проектам" - прокомментировал генеральный директор ОАО УГМК Андрей Козицын.

"УГМК - компания, которая в постоянном режиме отслеживает последние изменения как в российском, так и международном праве и применяет новые форматы при структурировании сделок. Мы как ведущий банк на рынке синдицированного кредитования на протяжении многих лет поддерживали УГМК в организации заимствований в иностранных валютах, и благодарны, что и в этот раз компания продолжила с нами сотрудничество. Текущая сделка – пример безупречного взаимодействия между крупнейшим госбанком и частными банками-участниками синдиката. Мы признательны Сберу, Банку "Санкт-Петербург" и МКБ за проявленный интерес к организованному нами синдикату", - сказал Дмитрий Средин, руководитель управления по работе с крупными компаниями и инвестиционно-банковских продуктов Райффайзенбанка.

Сделка закрыта в формате синдицированного кредита сроком на 5 лет. Юридическим консультантом, сопровождающим сделку, выступил московский офис Clifford Chance.
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Теги: УГМК, кредитный портфель



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