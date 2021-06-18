Офлайн-часть форума "Утро" перенесена на 2022-й

Из-за обострения ситуации с коронавирусом офлайн-часть форума "Утро" перенесена на будущий год, сообщили Накануне.RU организаторы мероприятия.

"Офлайн часть кейс-форума "Утро" переносится на 2022 г. в связи с ситуацией пандемии. Но не спешите грустить, онлайн-форум продолжается, а это значит, что будет только интереснее", - говорится в сообщении.

Напомним, в этом году форум впервые проходит на Ямале. В разные годы форум проводили в разных регионах округа. Например, в 2017 г. - в Челябинской области, в 2018 г. - в Курганской, в 2019 г. - в Тюменской. В 2020 г. в силу "коронавирусных" ограничений форум прошёл в онлайн-формате.