18 Июня 2021
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Общество Челябинская область
Машина реанимации у ГКБ №40 (2020) | Фото: Накануне.RU

В Челябинске роддом снова перепрофилировали под пациентов с коронавирусом

В Челябинске роддом ГКБ № 8 перепрофилируют под ковидный госпиталь. Прием беременных и рожениц в учреждении приостановлен с 16 июня.Приказ о временном приостановлении работы родильного дома опубликован в Instagram медицинского учреждения, передает корреспондент Накануне.RU.

Беременных и рожениц будут маршрутизировать в областную клиническую больницу №3 и областной перинатальный центр.

Напомним, в регионе отмечен незначительный рост числа заболевших. При этом изменилась возрастная структура заболевших коронавирусной инфекцией. COVID-19 стали чаще болеть люди трудоспособного возраста.

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Теги: коронавирус, роддом,



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