18 Июня 2021
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Вакцина Спутник V (Гам-КОВИД-Вак) (2021) | Фото: Накануне.RU

"Спутник V" не будут адаптировать к индийскому штамму

Состав российской вакцины "Спутник V" не будут адаптировать к индийскому и другим новым штаммам коронавируса, заявил директор центра имени Гамалеи Александр Гинцбург.

По его словам, изменять состав препарата нецелесообразно из-за длительности этого процесса. Кроме того, есть вероятность очередных мутаций SARS-CoV-2.

В интервью "Известиям" Гинцбург пояснил, что гораздо эффективнее поддерживать высокий титр антител в оргаизме, а при их снижении ревакцинироваться.

Ранее глава центра заявил, что в Москве уже сформировалась собственная разновидность коронавируса, она является измененным индийским штаммом. По его словам, исследования показывают высокую эффективность вакцины "Спутник V" в отношении индийского штамма коронавируса.

Также Гинцбург заявлял, что медленные темпы вакцинации от коронавирусной инфекции в России угрожают появлением новых штаммов коронавируса, сообщает Regnum.

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Теги: Спутник V, вакцина, коронавирус, индийский штамм



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