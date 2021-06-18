18 Июня 2021
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Общество
расширенное заседание президиума совета свердловского областного союза промышленников и предпринимателей, Дмитрий Пумпянский (2019) | Фото: Накануне.RU

Пумпянский и Комаров избраны сопредседателями комитета РСПП по профессиональному обучению и профессиональным квалификациям

Дмитрий Пумпянский и Андрей Комаров избраны сопредседателями комитета Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) по профессиональному обучению и профессиональным квалификациям. Соответствующее постановление приняло бюро правления РСПП, сообщает пресс-служба Трубной металлургической компании (ТМК).

Пумпянский и Комаров будут участвовать в подготовке предложений и выработке консолидированной позиции по вопросам модернизации профобразования, повышения конкурентоспособности образовательных организаций системы среднего профессионального (СПО) и высшего профессионального образования (ВПО), совершенствования отечественного законодательства в образовательной сфере.

Сообщается также, что комитет РСПП по профессиональному обучению и профессиональным квалификациям является постоянно действующим органом, который осуществляет свою деятельность с целью установления конструктивного диалога между бизнес-сообществом, государственной властью, общественными организациями и другими участниками экономических отношений в сфере образования. В числе основных функций комитета — подготовка предложений и организация содействия правительству Российской Федерации в создании эффективной системы профессионального образования, содействие российским организациям в выработке механизмов по повышению конкурентоспособности образовательных услуг, создание условий и механизмов для привлечения инвестиций и инновационных технологий в сферу профессионального образования.

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Теги: Российский союз промышленников и предпринимателей, Дмитрий Пумпянский, Андрей Комаров, комитет по профессиональному обучению и профессиональным квалификациям



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