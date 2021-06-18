18 Июня 2021
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Владимир Путин, Владислав Шапша (2020) | Фото: kremlin.ru

Еще одного привитого от COVID-19 губернатора госпитализировали с коронавирусом

Губернатор Калужской области Владислав Шапша поздравил медиков с их профессиональным праздником в необычной обстановки – в больничной палате.

"Делаю это [поздравляет] в не очень обычной обстановке: нахожусь в Калуге, в больнице, в ковидном отделении. Подхватил эту болячку, получил подтвержденный тест, сейчас прохожу лечение. Состояние уже нормальное, проходит болезнь в легкой форме – все это благодаря тому, что я своевременно сделал прививку", - сообщил Шапша в своем Instagram-обращении.

Губернатор отметил, что его близкие тоже сделали прививку, и, хотя и находились все это время рядом с больным, сами не заболели. Он призвал жителей региона активнее прививаться.

Напомним, накануне похожее обращение из больничной палаты записал глава Республики Коми Владимир Уйба. Он тоже делал прививку и тоже заболел, причем повторно – ранее он уже проходил лечение от коронавируса.

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Теги: владислав шапша, госпитализация, вакцинация



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