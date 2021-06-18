Василевский стал лучшим российским вратарем по числу выигранных игр в плей-офф НХЛ

Вратарь "Тампа-Бэй Лайтнинг" Андрей Василевский возглавил список российских голкиперов по количеству побед в плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Накануне его клуб обыграл "Нью-Йорк Айлендерс" в третей встрече серии полуфинала Кубка Стэнли (2:1). Победа для 26-летнего стражи ворот стала уже 43-й в плей-офф НХЛ.

До этого в лидерах числился Евгений Набоков с 42-я победами, тройку же замыкает Николай Хабибулин - 39 побед.

Напомним, что Василевский вместе с "молниями" стал обладателем Кубка Стэнли в сезоне-2019/20.