18 Июня 2021
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Спорт
Андрей Василевский, вратарь сборной России по хоккею (2017) | Фото: fhr.ru

Василевский стал лучшим российским вратарем по числу выигранных игр в плей-офф НХЛ

Вратарь "Тампа-Бэй Лайтнинг" Андрей Василевский возглавил список российских голкиперов по количеству побед в плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Накануне его клуб обыграл "Нью-Йорк Айлендерс" в третей встрече серии полуфинала Кубка Стэнли (2:1). Победа для 26-летнего стражи ворот стала уже 43-й в плей-офф НХЛ.

До этого в лидерах числился Евгений Набоков с 42-я победами, тройку же замыкает Николай Хабибулин - 39 побед.

Напомним, что Василевский вместе с "молниями" стал обладателем Кубка Стэнли в сезоне-2019/20.

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Теги: Национальная хоккейная лига, Андрей Василевский, Тампа-Бэй Лайтнинг, плей-офф



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