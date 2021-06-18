Соратник Навального проиграл в суде Пригожину по иску о защите чести и достоинства

Петербургский бизнесмен Евгений Пригожин выиграл в суде иск о защите чести и достоинства. Согласно решению Черемушкинского районного суда Москвы, Владимир Милов должен удалить недостоверную информацию, порочащую репутацию предпринимателя.

Пресс-служба компании «Конкорд» сообщила, что соратник Навального обязан выполнить постановление суда в течении 10 дней. В случае отказа Милов должен будет ежедневно выплачивать неустойку. Кроме того, он должен выплатить Пригожину компенсацию за нанесение морального вреда.

«Обязал в течение десяти дней удалить их из публичного доступа, установил судебную неустойку за неисполнение решения в размере одной тысячи рублей в день и взыскал компенсацию причиненного морального вреда в размере 60 тысяч рублей», — говорится в сообщении пресс-службы.

Ранее петербургский предприниматель выиграл суд по аналогичному делу. Сторонника Навального обязали выплатить Пригожину компенсацию за распространение сведений, порочащих его деловую репутацию.