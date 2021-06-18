18 Июня 2021
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Политика За рубежом
Переговоры Джо Байдена и Владимира Путина в Женеве. (2021) | Фото: telegram-канал Life Shot

Белый дом: Байден открыто бросил вызов Путину по ряду вопросов

Президент США Джо Байден на саммите в Женеве напрямую бросил вызов российскому коллеге Владимиру Путину по целому ряду вопросов, связанных с правами человека. Об этом заявил советник американского лидера по национальной безопасности Джейк Салливан.

По его словам, это касается, в том числе, и "несправедливого задержания" Алексея Навального.

Салливан добавил, что Байден указал Путину "ясные пределы" неприемлемых действий России в сфере хакерских атак, пишет Regnum.

Напомним, встреча состоялась по инициативе Байдена. Беседа длилась с глазу на глаз, и, по словам Путина, была конструктивной.

Сообщалось, что Байден объяснился с Владимиром Путиным из-за резкого высказывания, в котором он назвал российского президента "убийцей". Такое заявление Путин сделал после саммита, который прошел 16 июня. Американский лидер дал объяснения в телефонном разговоре, до личной встречи.

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Теги: джо байден, владимир путин



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