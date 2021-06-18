Путин подписал указ о назначении выборов депутатов Госдумы на 19 сентября

Владимир Путин подписал указ о назначении на 19 сентября этого года выборов депутатов Госдумы. Соответствующий документ опубликован на сайте Кремля.

В указе не говорится, что выборы будут многодневными, однако эксперты не сомневаются, что Центральная избирательная комиссия сделает голосование трехдневным, тем более что и полномочия на это у ЦИКа уже есть – их одобрила Госдума завершающего работу VII созыва.

"Трехдневное голосование ЦИК сегодня утвердит, пеньков не будет", - написал в своем Telegram-канале Алексей Венедиктов, главред "Эха Москвы" и по совместительству глава Общественного штаба по наблюдению за выборами Москвы.