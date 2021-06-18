Власти запретили проводить Грушинский фестиваль и "Дикую Мяту"

Следом за рок-фестивалем "Нашествие" власти отменили из-за сложной эпидемобстановки еще два популярных open air-мероприятия: Грушинский фестиваль под Самарой и фестиваль "Дикая Мята" в Тульской области (140 км от Москвы).

Организаторы "Дикой Мяты" сообщили, что получили приказ об отмене мероприятия меньше чем за сутки до открытия фестиваля.

"Друзья. Сообщаем, что в полночь мы получили приказ о том, что все массовые мероприятия в Тульской области отменены, включая фестиваль "Дикая Мята". Если вы ещё не выехали на фестиваль - не приезжайте. Сейчас мы собираем экстренный штаб, чтобы решить все вопросы, связанные с отменой мероприятия", - говорится в сообщении организаторов.

Грушинский фестиваль должен был пройти с 1 по 4 июля – его власти отменили заранее. "Дорогие друзья, Грушинский 2021 ОТМЕНЁН! В связи с ухудшающейся эпидемиологической ситуацией правительство Самарской области приняло решение не проводить Грушинский фестиваль в 2021 году", - сообщают организаторы.

В комментариях в соцсетях несостоявшиеся участники фестивалей высказывают поддержку организаторам и негативно высказываются в адрес властей, особенно это касается "Дикой Мяты", где отмена произошла в тот момент, когда уже все было готово к открытию, и организаторы явно понесут финансовые убытки. Они обещают, что организуют возврат денег за купленные билеты, а тем временем участники готовы не только отказаться от возврата средств, но и даже отправить деньги для поддержки организаторов: "Какой возврат? Сделайте возможность задонатить фестивалю", "Берегите себя и не надо ничего возвращать, делайте перенос и открывайте донаты!!!".