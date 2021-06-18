Власти запретили проводить Грушинский фестиваль и "Дикую Мяту"

18 Июня 2021
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Алтайский край Омская область Республика Тыва Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Алтайский край Омская область Республика Тыва Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Признание олигарха: "Жадность — это хорошо!"

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Общество Центральный ФО Приволжский ФО В России
(2007) |

Власти запретили проводить Грушинский фестиваль и "Дикую Мяту"

Следом за рок-фестивалем "Нашествие" власти отменили из-за сложной эпидемобстановки еще два популярных open air-мероприятия: Грушинский фестиваль под Самарой и фестиваль "Дикая Мята" в Тульской области (140 км от Москвы).

Организаторы "Дикой Мяты" сообщили, что получили приказ об отмене мероприятия меньше чем за сутки до открытия фестиваля.

"Друзья. Сообщаем, что в полночь мы получили приказ о том, что все массовые мероприятия в Тульской области отменены, включая фестиваль "Дикая Мята". Если вы ещё не выехали на фестиваль - не приезжайте. Сейчас мы собираем экстренный штаб, чтобы решить все вопросы, связанные с отменой мероприятия", - говорится в сообщении организаторов.

Грушинский фестиваль должен был пройти с 1 по 4 июля – его власти отменили заранее. "Дорогие друзья, Грушинский 2021 ОТМЕНЁН! В связи с ухудшающейся эпидемиологической ситуацией правительство Самарской области приняло решение не проводить Грушинский фестиваль в 2021 году", - сообщают организаторы.

В комментариях в соцсетях несостоявшиеся участники фестивалей высказывают поддержку организаторам и негативно высказываются в адрес властей, особенно это касается "Дикой Мяты", где отмена произошла в тот момент, когда уже все было готово к открытию, и организаторы явно понесут финансовые убытки. Они обещают, что организуют возврат денег за купленные билеты, а тем временем участники готовы не только отказаться от возврата средств, но и даже отправить деньги для поддержки организаторов: "Какой возврат? Сделайте возможность задонатить фестивалю", "Берегите себя и не надо ничего возвращать, делайте перенос и открывайте донаты!!!".

add_circle ОБСУДИТЬ
Форум временно не работает по техническим причинам, приносим извинения.


Теги: грушинский фестиваль, отмена, запрет, эпидемия, дикая мята



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Последние обсуждения

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети