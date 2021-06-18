18 Июня 2021
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Происшествия Челябинская область
пожар на птицефабрики Равис, курица, (2021) | Фото: ГУ МЧС по Челябинской области

В МЧС назвали предварительную причину пожара на птицефабрике "Равис"

Пожар на птицефабрике "Равис" в Челябинской области мог произойти из-за грозового разряда, попавшего в кровлю птичника. Предварительную причину возгорания сообщили Накануне.RU в пресс-центре регионального ГУ МЧС.

Напомним, что один из 64 корпусов фабрики загорелся после удара молнии. Никто из работников предприятия не пострадал, поскольку возгорание произошло после окончания рабочего дня. Огонь заметил механизатор, который занимался уборкой территории.

В 22.38 открытое горения было ликвидировано.

"Работники предприятия самостоятельно эвакуировались до прибытия огнеборцев. Пожарные приложили огромные усилия, чтобы огонь, охвативший сгораемые конструкции кровли, не уничтожил здание. Удалось спасти и некоторое количество птицы", - сообщили в пресс-центре.

пожар на птицефабрики Равис, курица,(2021)|Фото: ГУ МЧС по Челябинской области

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Теги: Равис, птицефабрика, пожар,



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