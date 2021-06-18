Столичный омбудсмен объяснил свои слова об отстранении невакцинированных работников

Уполномоченный в сфере ресторанного бизнеса в столице Сергей Миронов опроверг опубликованное в СМИ его заявление о том, что столичные власти разрешили отстранять без зарплаты невакцинированных работников.

Накануне СМИ со ссылкой на Миронова сообщили, что в Москве отказавшихся вакцинироваться работников будут отстранять от работы без сохранения заработной платы. Мэр столицы Сергей Собянин якобы одобрил предложение бизнесменов.

В эфире радиостанции "Эхо Москвы" Миронов пояснил, что мэрия Москвы не имеет отношения к вопросу. По словам омбудсмена, его неправильно поняли.

"Здесь власти Москвы не могут одобрить или не одобрить что-то подобное, они в принципе к этому не имеют юридического отношения", — сказал он.

Миронов сообщил, что компания имеет возможность не допускать невакцинированного сотрудника к работе и не платить ему до тех пор, пока он не выполнит соответствующие предписания. "Именно это я и прокомментировал. А почему-то решили, что это власти Москвы", — пояснил Миронов.