"Удачи вам, всего хорошего, до свидания". Путин одобрил выдвижение Дегтярева

Накануне в режиме видеоконференции прошла встреча президента Владимира Путина с и.о. обязанности губернатора Хабаровского края Михаилом Дегтяревым. Последний обозначил довольно широкий круг проблем и задач, стоящих перед региональной властью, попросил денег на решение инфраструктурных проектов и заявил о готовности быть губернатором, "если люди поддержат".

По видеосюжету, размещенному на сайте Кремля, видно, что и доклад, и предложения Михаила Дегтярева в целом были довольно информативными и подготовленными, это, кстати, отметил и президент страны. Через месяц исполняется ровно год, как Дегтярева сам же Путин и назначил врио губернатора взамен арестованного и увезенного в Москву Сергея Фургала. Не сказать, чтобы Дегтяреву что-то удалось за минувший год кардинально изменить в Хабаровском крае, но вектор региональной политики, наверное, выбран правильный с точки зрения федерального центра.

Под занавес встречи Дегтярев попросил Путина о поддержке на предстоящих выборах, а президент, как нам показалось, отделался довольно-таки общей фразой. То есть и не против, но и впрямую как-то ничего не сказал, вот цитата.

"Чувствую большую ответственность и за начатые дела, и за намеченные проекты – многое нужно сделать в ближайшие годы, - если люди доверят, а вы меня поддерживаете, я готов продолжать работу в интересах людей, в интересах жителей Хабаровского края. Спасибо вам большое", - заявил Дегтярев.

"Удачи вам, всего хорошего, до свидания", - лишь ответил Путин.

17 июня президентом был подписан указ о проведении выборов в Госдуму 19 сентября, в этот день также пройдут выборы в региональные парламенты и выборы в некоторых субъектах Федерации.