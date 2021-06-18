"Удачи вам, всего хорошего, до свидания". Путин одобрил выдвижение Дегтярева

18 Июня 2021
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Алтайский край Омская область Республика Тыва Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Алтайский край Омская область Республика Тыва Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Признание олигарха: "Жадность — это хорошо!"

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Политика Дальневосточный ФО
Михаил Дегтярев (2020) | Фото: m24.ru/Михаил Сипко

"Удачи вам, всего хорошего, до свидания". Путин одобрил выдвижение Дегтярева

Накануне в режиме видеоконференции прошла встреча президента Владимира Путина с и.о. обязанности губернатора Хабаровского края Михаилом Дегтяревым. Последний обозначил довольно широкий круг проблем и задач, стоящих перед региональной властью, попросил денег на решение инфраструктурных проектов и заявил о готовности быть губернатором, "если люди поддержат".

По видеосюжету, размещенному на сайте Кремля, видно, что и доклад, и предложения Михаила Дегтярева в целом были довольно информативными и подготовленными, это, кстати, отметил и президент страны. Через месяц исполняется ровно год, как Дегтярева сам же Путин и назначил врио губернатора взамен арестованного и увезенного в Москву Сергея Фургала. Не сказать, чтобы Дегтяреву что-то удалось за минувший год кардинально изменить в Хабаровском крае, но вектор региональной политики, наверное, выбран правильный с точки зрения федерального центра.

Под занавес встречи Дегтярев попросил Путина о поддержке на предстоящих выборах, а президент, как нам показалось, отделался довольно-таки общей фразой. То есть и не против, но и впрямую как-то ничего не сказал, вот цитата.

"Чувствую большую ответственность и за начатые дела, и за намеченные проекты – многое нужно сделать в ближайшие годы, - если люди доверят, а вы меня поддерживаете, я готов продолжать работу в интересах людей, в интересах жителей Хабаровского края. Спасибо вам большое", - заявил Дегтярев.

"Удачи вам, всего хорошего, до свидания", - лишь ответил Путин.

17 июня президентом был подписан указ о проведении выборов в Госдуму 19 сентября, в этот день также пройдут выборы в региональные парламенты и выборы в некоторых субъектах Федерации.

add_circle ОБСУДИТЬ
Форум временно не работает по техническим причинам, приносим извинения.


Теги: Михаил Дегтярев, Сергей Фургал, выборы



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Последние обсуждения

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети