За выборами будут следить профессионалы: Общественная палата Югры подготовила более 1,7 тысяч наблюдателей

19 сентября жители автономного округа выбирают депутатов Госдумы, депутатов думы Югры и Тюменской областной думы. Кроме того, избирательные кампании пройдут в городах и муниципалитетах автономного округа – избиратели выбирают депутатов городских и районных дум. Также состоятся выборы глав двух сельских и двух городских поселений. На каждом участке следить за ходом выборов будут независимые общественные наблюдатели. Их цель – создать все условия для проведения абсолютно прозрачного, честного, открытого и легитимного голосования. Для этого Общественная палата Югры провела подготовку к общественному наблюдению за выборами. Как сообщили Накануне.RU в окружном департаменте общественных и внешних связей обучение стартовало 21 апреля и длилось до 15 июня.

Поводили его координаторы общественного наблюдения, тренеры-преподаватели Общественной палаты Югры. Ряд семинаров проведен с привлечением федеральных экспертов Ассоциации "Независимый общественный мониторинг".

Заместитель председателя Общественной палаты Югры, член Общественной палаты РФ, координатор общественного наблюдения в Ханты-Мансийске Ольга Сидорова отметила, что на сегодняшний день новые знания по общественному наблюдению получили 1 745 человек. Среди них были как уже опытные наблюдатели, так и те, кто пришел впервые. Это люди с активной гражданской позицией, которые понимают высокую общественную значимость выполняемых ими функции.

Среди обучающихся – люди самых разных профессий - представители сферы образования, здравоохранения, крупных, градообразующих предприятий, студенты.Так, например, в Сургуте - 20% наблюдателей - студенты.

"Обучение действительно было очень сильным. К нам на площадки обучения приходили председатели, члены участковых избирательных комиссий и даже они, люди, давно занимающиеся выборами, отмечали, что получают на этих площадках дополнительные знания. То есть сегодня наблюдатели сверхпрофессионально подготовлены", - сообщила Ольга Сидорова.

Отметим, что опыт общественных наблюдателей Югры признан одним из лучших по итогам президентских выборов в 2018 году. При организации общественного наблюдения в период выборов в 2021 году наблюдатели будут ориентироваться на этот стандарт.

В программу обучения вошли двухдневные семинары, содержащие не только глубокий теоретический курс, но и блок ролевых игр, которые моделировали ситуации, которые могут произойти на избирательных участках.

По словам тренера-преподавателя по подготовке к общественному наблюдению за выборами в 2021 году, координатора общественного наблюдения в Сургутском районе Сергея Таньшина, первое, чему учили наблюдателей на семинарах – это правовым основам, ведь общественное наблюдение за выборами должно носить политически нейтральный, беспристрастный и непартийный характер.

"Правовые обязанности наблюдателя во время выборов, как им действовать в той или иной ситуации, которые могут возникнуть: куда обратиться, фиксировать или нет. Основная задача, чтобы было взаимодействие с членами УИКов, с наблюдателями других субъектов, кандидатов в депутаты и от партий. Чтобы вместе гасить те инциденты, которые могут возникнуть во время выборов, решать вопросы. Наблюдателям было интересно", - высказался Таньшин.

Как сообщила координатор общественного наблюдения в Советском районе Снежана Позднякова, с наблюдателями также отрабатывалась работа в условиях режима ЧС.

"В одной из территории мы рассматривали игру, если у нас объявляется режим ЧС и именно резко идет всплеск, не дай Бог, COVID-19. Вопрос изначально поставил наблюдателей в тупик, но он был решен. Как раз именно поэтому семинары были двухдневными – первые дни мы проходили теоретическую часть. Помимо знания законодательства, прав и обязанностей, наблюдатель должен оперативно принимать решения и не нарушить как свои права, так и права других субъектов избирательного процесса. Отрабатывали пожар – и я считаю, что отработали этот вопрос очень достойно", - заявила она.

По мнению экспертов, на сегодняшний день избирательная система Ханты-Мансийского автономного округа - Югры полностью готова к проведению выборов в Единый день голосования. Впрочем, это не значит, что на этом работа по подготовке к голосованию завершена.

В августе для наблюдателей пройдут укороченные образовательные курсы, цель которых - повторить и закрепить уже изученный материал, еще раз отработать те моменты, которые вызывали сложности. По словам Сергея Таньшина, в первую очередь речь идет о неких психологических моментах.

"Некоторые наблюдатели при стрессовой ситуации, впадали в ступор, не понимали, какие действия предпринять дальше. Когда мы разбираем весь процес, тогда они понимают, что делать, куда обратиться в первую очередь, нужно ли фиксировать тот или иной факт, есть нарушение или нет. Может, это нарушение незначительно и его можно устранить. На сегодняшний день готовность наблюдателей составляет 95%. В августе мы повторим обучение, чтобы дожать ситуацию и у нас была 100% готовность", - заявил Таньшин.