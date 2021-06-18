Суд взял перерыв по делу Гаттарова и Тефтелева

В пятницу, 18 июня, Ленинский районный суд Екатеринбурга начал рассмотрение по существу иска по делу бывшего вице-губернатора Челябинской области Руслана Гаттарова к экс-главе Челябинска Евгению Тефтелеву.

Ранее Тефтелев, осужденный к трем годам колонии строгого режима со штрафом в 37,5 млн рублей за взятку в особо крупном размере, дал показания на трех человек. В том числе речь шла об обстоятельствах незаконной, по его мнению, деятельности Гаттарова.

Последний на тот момент занимал пост заместителя губернатора Челябинской области. Он заявил, что высказывания Евгения Тефтелева не соответствуют действительности и подал иск о защите чести и достоинства. Ответчиками по делу выступают сам экс-глава Челябинска и СМИ Екатеринбурга, где были опубликованы слова Тефтелева.

Как передает корреспондент Накануне.RU из зала суда, сторона истца затребовала дополнительные доказательства по делу. В свою очередь со стороны ответчика последовало ходатайство по назначению лингвистической экспертизы. Суд принял требования сторон и назначил перерыв до 25 июня.

Напомним, в конце прошлого года Челябинский областной суд оставил без изменения приговор Евгению Тефтелеву.