Российские вузы будут сами регулировать допуск непривитых студентов к занятиям

Теперь студентов, не прошедших вакцинацию от коронавируса, могут не пустить на очные занятия. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе Минобрнауки РФ.

В ведомстве отметили, что каждый руководство каждого из вузов будет решать данный вопрос индивидуально для себя. В этом им следует полагаться на анализ эпидемиологической ситуации в регионе в целом.

В это же время совет ректоров высших учебных заведений Москвы и Московской области уже обсудили вопрос и вынесли рекомендации, согласно которым к очным занятиям должны допускать только студентов, имеющих сертификат о вакцинации или справку о наличии антител.

Напомним, что руководство Уральского федерального университета уже приняло схожее решение. Теперь заселять в общежития будут в первую очередь студентов, поставивших прививку от коронавируса или имеющих антитела.