Мэр Москвы заявил о вероятном введении более жестких covid-ограничений в столице

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил о том, что городские власти уже очень близки к тому, чтобы ввести в столице более жесткие временные ограничения из-за коронавируса.

На президиуме координационного совета при правительстве по борьбе с COVID-19 он также отметил резкий рост зараженных и проблемы с коечным фондом. Так по оценке Собянина, завтра Москву ждет сразу 9 тыс. новых covid-зараженных. Все это, скорее всего, является следствием новых более агрессивных и быстро распространяемых штаммов вируса.

"Большой процент вновь выявленных заражений - это люди, которые госпитализируются буквально в течение нескольких дней. Если раньше мы наблюдали от 10 до 14 дней эти процессы, то сегодня в течение 5 дней у человека проявляются более тяжелые симптомы", - отметил мэр Москвы.

Напомним, что Собянин также одобрил решение, по которому в Москве отказавшихся вакцинироваться сотрудников будут отстранять от работы без сохранения заработной платы. Отстранять работников будут с ориентиром на указания Роспотребнадзора.