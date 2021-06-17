В Екатеринбурге водитель на большой скорости сбил велосипедиста и скрылся с места ДТП

Сотрудники Госавтоинспекции разыскали водителя "Хундай Солярис", который сегодня утром на большой скорости сбил велосипедиста. Об этом Накануне.RU сообщили в отделении пропаганды ОГИБДД УМВД России по Екатеринбургу. Инцидент произошел около 8.00 на пересечении улиц Фурманова – 8 Марта.

По предварительным данным водитель пересек перекресток на запрещающий красный свет и наехал на велосипедиста, двигавшегося со стороны улицы Сурикова в направлении улицы Степана Разина. После этого виновник аварии скрылся с места ДТП. 32-летний пострадавший в тяжелом состоянии был доставлен в реанимационное отделение 36 ГКБ.

"В кратчайшие сроки сотрудниками Госавтоинспекции водитель и автомашина разысканы. Должностными лицами МВД установлено, что за рулем автомашины "Хундай Солярис" находился 28-летний житель Екатеринбурга, имеющий стаж управления транспортными средствами 7 лет. Данный автомобиль он арендовал сегодня около 07.30 и направлялся на работу", - рассказали в ОГИБДД УМВД.

В этом году виновник аварии уже дважды привлекался к административной ответственности за нарушение ПДД РФ, в том числе и за проезд на запрещающий сигнал светофора, штрафы за которые он так и не оплатил.

Сотрудникам Госавтоинспекции мужчина пояснил, что после ДТП находился в шоковом состоянии, потому и скрылся с места аварии. После этого он оставил арендованное авто в районе перекрестка улиц 8 Марта – Куйбышева и употребил спиртные напитки. Медосвидетельствование доказало факт алкогольного опьянения задержанного – 1, 00 мг/л.

"Сотрудники Госавтоинспекции проводят процессуальные действия по установлению обстоятельств и причин аварии. В связи с тяжелыми травмами у пострадавшего велосипедиста решается вопрос о передаче дела в специализированный отдел по расследованию ДТП ГСУ ГУ МВД России по Свердловской области. В настоящее время водитель дает показания", - добавили в пресс-службе.

На данный момент в отношении водителя возбуждено административное производство по части 3 ст. 12.27 КоАП РФ, санкция данной части предусматривает ответственность в виде административного штрафа в размере 30 тыс. руб. с лишением права управления транспортными средствами на срок от полутора до двух лет. Решение по данному правонарушению примет суд. Разбирательство продолжается.