17 Июня 2021
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Происшествия Челябинская область
пожарный (2021) | Фото: Департамент информационной политики Свердловской области, Борис Ярков

В Челябинской области локализовали пожар на птицефабрике "Равис"

Пожар в одном из птичников ООО "Равис-птицефабрика Сосновская" в Челябинской области был локализован. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС.

Площадь повреждений пока не указывается, однако на момент тушения огня она составляла 4 тыс. кв.м.

Напомним, что один из 64 корпусов фабрики загорелся после удара молнии. Внутри находилось 250 птиц, которые вероятно погибли. К счастью никто из работников предприятия не пострадал, поскольку возгорание произошло после окончания рабочего дня. Огонь заметил механизатор, который занимался уборкой территории.

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Теги: птицефабрика, пожар, молния



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