17 Июня 2021
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Общество В России
беременность, беременная (2017) | Фото:Накануне.RU

Мурашко: Принимается решение о вакцинации беременных россиянок от COVID-19

Министра Здравоохранения Михаил Мурашко заявил о возможности привиться от коронавируса будущим мамам. Решение о применении "Спутника V" среди беременных будет принято уже в ближайшие недели.

"Нашими специалистами сейчас рассматривается пакет документов по получению новых научных данных по использованию вакцины "Спутник V" у беременных женщин. Я думаю, что в ближайшую неделю - полторы это решение будет ими вынесено - по использованию для профилактики заболевания", - заявил Мурашко.

По словам министра, последний всплеск негативно сказался на будущих мамах, после чего количество зараженных среди них стало резко увеличиваться. На данный момент зафиксировано 10 тыс. случаев заболевания, некоторые из которых проходят в тяжелой форме.

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Теги: беременные, женщины, Мурашко, коронавирус, вакцинация



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