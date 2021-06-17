Собянину предложили открыть в столице "свободные от коронавируса" рестораны

Мэр Москвы Сергей Собянин получил в свой адрес предложение об открытии ресторанов, свободных от коронавирусных посетителей. Инициаторами выступили рестораторы, которые озвучили мысль о заведениях общепита, куда будут пускать только привитых от COVID-19 граждан. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на президента Федерации рестораторов и отельеров России, омбудсмена в сфере ресторанного бизнеса Москвы Сергея Миронова.

По его словам в качестве эксперимента в ресторанах также можно оформить специальные зоны для поставивших прививку. Все это, по его словам, позволит заведениям работать без внутренних ограничений.

В случае, если московские предприниматели захотят поддержать идею, они должны будут уведомить об этом власти столицы. Те, в свою очередь, отвечают за проверку ресторанов и факта посещения оного только гражданами, прошедшими вакцинацию.