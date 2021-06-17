17 Июня 2021
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Летняя веранда ресторана &quot;Kitchen&quot; (2020) | Фото: Накануне.RU

Собянину предложили открыть в столице "свободные от коронавируса" рестораны

Мэр Москвы Сергей Собянин получил в свой адрес предложение об открытии ресторанов, свободных от коронавирусных посетителей. Инициаторами выступили рестораторы, которые озвучили мысль о заведениях общепита, куда будут пускать только привитых от COVID-19 граждан. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на президента Федерации рестораторов и отельеров России, омбудсмена в сфере ресторанного бизнеса Москвы Сергея Миронова.

По его словам в качестве эксперимента в ресторанах также можно оформить специальные зоны для поставивших прививку. Все это, по его словам, позволит заведениям работать без внутренних ограничений.

В случае, если московские предприниматели захотят поддержать идею, они должны будут уведомить об этом власти столицы. Те, в свою очередь, отвечают за проверку ресторанов и факта посещения оного только гражданами, прошедшими вакцинацию.

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Теги: коронавирус, ресторан, привитые, Собянин



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