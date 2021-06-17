17 Июня 2021
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Происшествия Челябинская область
Ирбитская птицефабрика (2020) | Фото: Департамент информационной политики Свердловской области

В Челябинской области горит птицефабрика "Равис"

В одном из птичников ООО "Равис-птицефабрика Сосновская" после удара молнии вспыхнул пожар. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на генерального директора агрохолдинга "Равис" Андрея Косилова. По его словам спасатели пытаются потушить кровлю, однако огонь распространяется очень быстро.

"Пожарные очень быстро приехали, их становится все больше", - отметил Косилов.

В результате пожара никто не пострадал, поскольку возгорание произошло после окончания рабочего дня. Огонь заметил механизатор, который занимался уборкой территории. В ГУ МЧС по региону также сообщили, что риска распространения огня на другие сооружения нет.

"В 16:18 мск поступило сообщение о пожаре в одном из зданий птицефабрики в поселке Рощино Челябинской области. Происходит горение кровли и внутри здания птичника. По предварительной информации, площадь пожара составляет 4 тыс. кв. м.", - рассказали в МЧС.

Косилов также подчеркнул, что фабрика не собирается останавливать производство, поскольку загорелся только один из 64 существующих корпусов. При этом он отметил, что вероятно все 250 голов птиц, находящиеся в здании, погибли. Возгорание из-за молнии также стало неприятной неожиданностью, поскольку за последние 10 лет цех дважды реконструировали и оборудовали заземлением и молниеуловителями.

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Теги: птицефабрика, пожар, молния



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