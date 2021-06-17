В Москве непривитых будут отстранять от работы без сохранения зарплаты

В Москве отказавшихся вакцинироваться работников будут отстранять от работы без сохранения заработной платы. Сергей Собянин одобрил предложение бизнесменов.

«Обсудили ситуацию с работниками: можем ли мы их отстранить, если они отказываются прививаться. Получили комментарий, что можем отстранить без зарплаты и нас [предпринимателей] наказывать не будут из-за эпидемиологической ситуации», сказал — уполномоченный в сфере ресторанного бизнеса в Москве Сергей Миронов.