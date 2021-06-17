17 Июня 2021
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Политика Санкт-Петербург
депутат резник, курение, балкон (2019) | Фото:ФАН

«Весь зал в пуху»: Пригожин раскритиковал петербургский ЗакС

Сегодня правоохранители провели обыск у депутата петербургского ЗакСа Максима Резника. По словам помощников парламентария, следственные мероприятия проходили в рамках дела о наркотиках.

Бизнесмен Евгений Пригожин, комментируя ситуацию, заявил, что депутаты шестого созыва городского парламента сами себя скомпрометировали, поэтому должны «уйти восвояси».

Соответствующее заявление опубликовала пресс-службы «Конкорда».

По мнению Пригожина, принятые нынешним созывом законодательные инициативы были направлены на личное обогащение депутатов.

Кроме того, петербургский парламентарий похвали ФАН и «Невские новости» за разоблачение Максима Резника.

«Что касается конкретно депутата Резника, то были времена, когда СМИ не то что критиковать, а подходить к нему боялись. По моему мнению, молодцы ФАН и «Невские Новости», что вывели на свет божий историю с этим «наркотом-избранником народным»», - отметил бизнесмен.

Ранее стало известно, что правоохранительные привезли Резника по месту прописки, а позже доставят в региональное управление Следственного комитета.

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Теги: депутат резник, евгений пригожин, питерский закс, обыски



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