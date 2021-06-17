17 Июня 2021
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Общество Свердловская область
симановский, козицын, алтушкин (2021) | Фото: фонд святой Екатерины

Учредители Фонда святой Екатерины награждены премией «Медицинский Олимп» 

В преддверие дня медицинского работника в Екатеринбурге вручали премии "Медицинский Олимп", передает корреспондент Накануне.RU. Награда считает самой престижной в области здравоохранения Свердловской области.

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев поздравил врачей, фельдшеров, медсестёр, санитаров, лаборантов, сотрудников службы Скорой помощи, всё медицинское сообщество региона с предстоящим профессиональным праздником.

Награды за вклад в борьбу с пандемией COVID-19, самоотверженность и высокий профессионализм получили врачи из Екатеринбурга, Асбеста и Нижнего Тагила, 12 больниц Свердловской области.

Особо само медицинское сообщество отметило учредителей Фонда святой Екатерины Андрея Козицына, Игоря Алтушкина и Андрея Симановского.

симановский, козицын, алтушкин(2021)|Фото: фонд святой Екатерины

«Мы бы хотели вручить награду, которая является очень важной и престижной в нашей сообществе Свердловской области. И эта награда будет как знак уважения и признательности за то, что сделали эти люди для нас», - сказала председатель медицинской палаты Свердловской области Диляра Рашидова.

алтушкин, фонд святой екатерины(2021)|Фото: фонд святой Екатерины

В ответном слове Андрей Козицын поблагодарил врачей региона: «Вы наши спасители. Потому что, как все началось, Правительство области, Евгений Владимирович, мы все – никто не знал, что делать. Знали только вы. Не знаю, как кто, но лично я, Игорь Алексеевич, Андрей Моисеевич, поняли, что если не начать вам хоть как-то помогать, то будет плохо всем. Поэтому, я уверен, что все, кто живет сегодня у нас здесь в Екатеринбурге, в Свердловской области, в стране, наконец-то поняли: кто такие вы, зачем вы, для чего вы и почему вы. Дай Бог, чтобы всю жизнь это все помнили. И даже если эта зараза уйдет, то будет, наверное, другая проблема, которую без вас мы все равно не сможем ни решить, ни понять. Потому что, только вы знаете, что делать. Дай вам Бог здоровья. Мы вас очень любим».

симановский, козицын, алтушкин(2021)|Фото: фонд святой Екатерины

Стоит напомнить, что учредители Фонда святой Екатерины выделили на поддержку системы здравоохранения Свердловской области более 1,7 млрд. рублей.

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Теги: медицинский олимп, андрей козицын, игорь алтушкин, андрей симановский, день медицинского работника



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