В Челябинске мать и ее несовершеннолетнего сына будут судить за закладки с наркотиками

В Челябинске мать и ее 17-летнего сына будут судить за покушение на незаконный оборот наркотических средств, сообщили Накануне.RU в пресс-службе областной прокуратуры.

По версии следствия, подросток через Интернет получил от неустановленного лица информацию о месте нахождения наркотических средств и осуществил их фасовку. Женщина за деньги оказывала сыну содействие, сопровождая и наблюдая за обстановкой во время того, как сын оборудовал тайники с наркотиками.

В марте они были задержаны во время оборудования тайников с "закладками".

Из незаконного оборота у соучастников изъято около 25 гр. мефедрона.

Сейчас они находятся под подпиской о невыезде. У женщины есть еще восьмилетний сын.