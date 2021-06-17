17 Июня 2021
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Роскомнадзор (2013) | Фото:

Роскомнадзор ограничил доступ к двум VPN-сервисам

Роскомнадзор сообщил об ограничении работы двух VPN-сервисов - VyprVPN и Opera VPN. В сообщении ведомства указывается, что эти сервисы могут использоваться для доступа к детской порнографии, суицидальному, пронаркотическому и иному запрещённому контенту. В Роскомнадзоре отметили, что к угрозам эти сервисы были отнесены еще 12 февраля.

"Ограничения не затронут российские компании, использующие VPN-сервисы в непрерывных технологических процессах. В "белые списки" включены более 200 технологических процессов 130 российских компаний. В соответствии с регламентом компании были проинформированы о возможности включения в "белые списки" 14 мая 2021 года. В случае поступления новых запросов, после проведения проверки, "белые списки" могут быть оперативно дополнены", - говорится в сообщении Роскомнадзора.

VPN-сервисы могут использоваться для заходов на заблокированные властями сайты или мессенджеры. Например, многие использовали их, когда Роскомнадзор с переменным успехом пытался блокировать в России Telegram.

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Теги: роскомнадзор, vpn-сервис, блокировка, доступ



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