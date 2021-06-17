17 Июня 2021
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Коллаж, Владимир Путин, Джо Байден (2021) | Фото: Накануне.RU

Байден предложил Путину обсудить увеличение налогов для международных корпораций

Владимир Путин во время встречи с выпускниками IV потока программы развития кадрового управленческого резерва Высшей школы госуправления РАНХиГС рассказал еще об одной теме, которую накануне обсуждал со своим американским коллегой Джо Байденом.

"Я вчера встречался со своим американским коллегой. Они предлагают увеличить налоги на международные корпорации до 15% и полученные средства направлять на благородные цели. Что Вы об этом думаете?" – спросил президент у одного из выпускников – главы Федеральной налоговой службы России Даниила Егорова.  

Тот ответил, что история давняя, американцы предлагают два варианта. В первом варианте корпорации должны платить всем юрисдикциям, в которых работают, не менее 15%. Во втором варианте если есть юрисдикция, где корпорация платит меньше, то разница уходит в страну, где находится материнская компания.

"Это надо обсчитать с точки зрения суверенных интересов. Тут надо быть очень осторожными, чтобы каждая страна заявила свой интерес. Надо найти компромисс, сбалансированный", - уклончиво ответил Егоров.

"Конечно, попрошу все правительство поразбираться, чтобы учитывать все интересы. А второй вопрос – это уход от налогообложения – это направление обязательно надо продолжить", - отметил президент.

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Теги: международные корпорации, налоги, джо байден, владимир путин, даниил егоров



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