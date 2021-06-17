В Прикамье активиста КПРФ, пожаловавшегося на судью, выпустили из психбольницы

17 Июня 2021
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Алтайский край Омская область Республика Тыва Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Алтайский край Омская область Республика Тыва Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Признание олигарха: "Жадность — это хорошо!"

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Политика Приволжский ФО Пермский край
психиатрическая больница, психбольница (2016) | Фото: kquest.ru

В Прикамье активиста КПРФ, пожаловавшегося на судью, выпустили из психбольницы

В Пермском крае активиста-коммуниста Андрея Новосёлова сегодня отпустили из психиатрического стационара, в котором он проходил обследование в рамках расследования дела об оскорблении судьи, где он является подозреваемым. Об этом сообщил сам Новосёлов в беседе с корреспондентом Накануне.RU.

По словам общественника, в стационаре он пробыл с 10 до 17 июня. Причем, как сообщает Новосёлов, после выписки ему не дали никаких документов кроме справки, о том, что он находился в медицинском учреждении.

"Приезжал три раза. Меня не брали на обследование из-за коронавирусных ограничений. Потому что у меня была повышенная температура - человек на адреналине. В четвертый раз приняли. Видимо, потому что дело имеет сроки давности, возможно, следователь ускорил события и договорился с заведующей, чтоб меня все-таки приняли. Что со мной не так - мне не сказали. Возможно, эта информация передана следователю. Говорили, что есть некоторые сомнения относительно вменяемости, но не могут же они открыто признать, что здорового человека упекли. На руках у меня только справка, о том, что я находился в медучреждении с 10 по 17 июня. Никаких документов или копий о результатах обследования. Планирую проконсультироваться со своим юристом на этот счет", - сообщил общественник.

Также Андрей Новосёлов сообщил о претензиях к условиям содержания. По его словам, медперсонал игнорировал жалобы на повышенную температуру, больной зуб. Потому активист устроил трехдневную голодовку, после которой медперсонал ускорил обследование Новосёлова и перестал игнорировать жалобы. Кроме того, общественник направил в краевой минздрав жалобу на кровати в стационаре. По его словам, пациенты вынуждены спать на жестких металлических кроватях, некоторые из них сломаны. Еще несколько человек, которые также проходят обследование в стационаре, поставили свои подписи.

add_circle ОБСУДИТЬ
Форум временно не работает по техническим причинам, приносим извинения.


Теги: Андрей Новосёлов, Андрей Трибунский, психбольница, стационар, обследование



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 15.06.2021 13:00 Мск В Прикамье активиста КПРФ отправили в психбольницу за жалобу на судью


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Последние обсуждения

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети