В Прикамье активиста КПРФ, пожаловавшегося на судью, выпустили из психбольницы

В Пермском крае активиста-коммуниста Андрея Новосёлова сегодня отпустили из психиатрического стационара, в котором он проходил обследование в рамках расследования дела об оскорблении судьи, где он является подозреваемым. Об этом сообщил сам Новосёлов в беседе с корреспондентом Накануне.RU.

По словам общественника, в стационаре он пробыл с 10 до 17 июня. Причем, как сообщает Новосёлов, после выписки ему не дали никаких документов кроме справки, о том, что он находился в медицинском учреждении.

"Приезжал три раза. Меня не брали на обследование из-за коронавирусных ограничений. Потому что у меня была повышенная температура - человек на адреналине. В четвертый раз приняли. Видимо, потому что дело имеет сроки давности, возможно, следователь ускорил события и договорился с заведующей, чтоб меня все-таки приняли. Что со мной не так - мне не сказали. Возможно, эта информация передана следователю. Говорили, что есть некоторые сомнения относительно вменяемости, но не могут же они открыто признать, что здорового человека упекли. На руках у меня только справка, о том, что я находился в медучреждении с 10 по 17 июня. Никаких документов или копий о результатах обследования. Планирую проконсультироваться со своим юристом на этот счет", - сообщил общественник.

Также Андрей Новосёлов сообщил о претензиях к условиям содержания. По его словам, медперсонал игнорировал жалобы на повышенную температуру, больной зуб. Потому активист устроил трехдневную голодовку, после которой медперсонал ускорил обследование Новосёлова и перестал игнорировать жалобы. Кроме того, общественник направил в краевой минздрав жалобу на кровати в стационаре. По его словам, пациенты вынуждены спать на жестких металлических кроватях, некоторые из них сломаны. Еще несколько человек, которые также проходят обследование в стационаре, поставили свои подписи.