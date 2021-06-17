Китайский пилотируемый корабль пристыковался к орбитальной станции

Пилотируемый космический корабль "Шэньчжоу-12" успешно достиг основного модуля орбитальной станции "Тяньхэ".

Издание "Пэнпай синьвэнь" передаёт, что экипаж уже перешёл из космического корабля в орбитальный модуль. После завершения различных приготовлений, дверь шлюзового отсека и дверь основного отсека были последовательно открыты.

Вскоре китайские космонавты приступят к работам по достройке станции. Их миссия на орбите продлится 90 дней.