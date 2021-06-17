"Мероприятие состоится": директор "Ночи музыки" заявил, что не знает о возможной отмене фестиваля

Появилась информация о возможной отмене фестиваля "Ночь музыки" в Екатеринбурге. Такое решение в связи с ростом заболеваемости коронавирусом обсуждалось на совещании с участием вице-губернатора Свердловской области Павла Крекова.

Между тем директор фестиваля Ural Music Night Евгений Горенбург заявил корреспонденту Накануне.RU, что музыкальный праздник состоится.

"Пока подготовка мероприятия идет по плану. В моем понимании "Ночь музыки" состоится, но нужно еще встретиться с компетентными людьми. На этом совещании я не был. Точная информация будет в среду на следующей неделе", - уклончиво отметил шоумен и лидер рок-группы "ТОП".

Источник нашего агентства в резиденции губернатора также отметил, что "Ночь музыки" состоится.

Ранее ожидалось, что город "зазвучит" всеми стилями музыки уже 25 июня. Между тем, из-за роста заболевших коронавирусом был отменен общегородской "Сабантуй". Под угрозой срыва находится и общегородской выпускной.