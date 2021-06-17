17 Июня 2021
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Происшествия Челябинская область
Уголовное дело, папка (2016) | Фото: advokat-pro.spb.ru

Жительницу Южного Урала подозревают в убийстве младенца, тело которого нашли на кладбище

В Катав-Ивановске 35-летнюю женщину подозревают в убийстве новорожденного ребенка, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального СК.

Напомним, тело младенца в мае обнаружили на кладбище в Катав-Ивановске.

По версии следствия, в апреле в ходе домашних родов у женщины родился сын. Она вынесла ребенка в коробке из дома. Оставшись без помощи матери, младенец скончался. После этого подозреваемая закопала тело младенца на кладбище. Женщина не состояла на учете медиков.

В ближайшее время женщине изберут меру пресечения.

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Теги: младенец, ребенок, СК, убийство,



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