Жительницу Южного Урала подозревают в убийстве младенца, тело которого нашли на кладбище

В Катав-Ивановске 35-летнюю женщину подозревают в убийстве новорожденного ребенка, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального СК.

Напомним, тело младенца в мае обнаружили на кладбище в Катав-Ивановске.

По версии следствия, в апреле в ходе домашних родов у женщины родился сын. Она вынесла ребенка в коробке из дома. Оставшись без помощи матери, младенец скончался. После этого подозреваемая закопала тело младенца на кладбище. Женщина не состояла на учете медиков.

В ближайшее время женщине изберут меру пресечения.