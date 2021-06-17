Эрдоган не исключил создания турецкой военной базы в Азербайджане

Президент Турции Тайип Эрдоган заявил о возможности создания турецкой военной базы в Азербайджане в рамках подписанной Шушинской декларации.

В интервью газете Hurriyet турецкий лидер отметил, что тема турецкой военной базы в Азербайджане "не выходит за рамки Шушинского соглашения", в будущем этот вопрос может обсуждаться.

По словам Эрдогана, тема может получить свое развитие в ходе консультаций президента Азербайджана Ильхама Алиева с президентом РФ Владимиром Путиным.

Эрдоган 15-16 июня находился с официальным визитом в Азербайджане. Он провел переговоры с президентом республики Ильхамом Алиевым. Как сообщало Накануне.RU, визит президента Турции в город Шуша в Нагорном Карабахе закончился очередным усилением влияния Анкары в регионе. Реджеп Эрдоган и Ильхам Алиев подписали Шушинскую декларацию, которую президент Азербайджана назвал исторической. По его словам, она охватывает все направления сотрудничества между Анкарой и Баку, в том числе регламентирует обязательства по обороне и взаимопомощи. Уже звучат оценки, что Турция "захлопнула перед Россией дверь на Кавказ".