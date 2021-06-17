17 Июня 2021
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Герман Греф (2020) | Фото: YouTube

Путин – о частных образовательных программах: "Все должно проходить через контроль Минпросвещения"

Владимир Путин призвал региональные власти, сотрудничающие с частными компаниями в области образования, внимательнее относиться к тому контенту и к тем частным образовательным программам, которые они предлагают. Так глава государства прокомментировал слова губернатора Пермского края Дмитрия Махонина о том, что регион вместе со Сбером реализует образовательный проект.

"У Сбера много хороших идей, но надо иметь в виду, что руководителем отрасли является Минпросвещшения, и все должно проходить через их контроль, особенно контент, потому что речь идет о самом дорогом, что у нас есть – о детях", - отметил президент.

Кстати, Минпросвещения тоже очень любит Сбер, буквально каждое совещание глава Минпросвещения сообщает о концессионной программе, в рамках которой Сбер займется строительством школ в регионах.

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Теги: сбер, владимир путин, минпросвещения, контент, частное образование



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