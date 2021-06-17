17 Июня 2021
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Происшествия Свердловская область
окно (2018) | Фото:Накануне.RU

В Екатеринбурге возле воинской части обнаружили труп контрактника

Сегодня у стен воинской части напротив дома №168 на улице Бебеля был обнаружен труп в военной форме. На верхних этажах было разбито окно, из-за чего очевидцы предположили, что мужчина выпал из окна.

Позже в пресс-службе ЦВО прокомментировали ситуацию.

"Командование Екатеринбургского гарнизона совместно с правоохранительными органами проводит проверку по факту смерти военнослужащего по контракту, тело которого было обнаружено без признаков жизни возле бетонного ограждения территории воинской части", - сообщают в ЦВО.

На место происшествия прибыла врачебная бригада "скорой помощи", которая констатировала смерть военнослужащего. На данный момент устанавливаются все обстоятельства трагедии.

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Теги: военнослужащий, труп, воинская часть, Екатеринбург



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