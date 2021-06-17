Путин о Байдене: "Выглядит бодрым, полностью в материале, профессионал"

Выпускники IV потока программы развития кадрового управленческого резерва Высшей школы государственного управления, с которыми сегодня по видеосвязи общается Владимир Путин, попросили президента поделиться впечатлениями о встрече с американским коллегой. Одна из участниц встречи напомнила, что Джо Байдена в прессе часто выставляют немощным и некомпетентным стариком.

Путин возразил на это, что образ, созданный в прессе, не соответствует действительности, а если какая-то неуклюжесть и была со стороны Байдена, то это так называемый джетлаг – "он у всех бывает".

"Он [Байден] выглядит бодрым, он полностью в материале. И образ, который рисуют – он может быть даже расхолаживает, а расхолаживаться нельзя. Байден – профессионал, надо с ним очень внимательно работать, чтобы ничего не пропустить, он сам ничего не пропустит. У него пресс-секретарь молодая, образованная, красивая женщина, которая сама все время путает чего-то. Но не потому, что у нее образование или память плохие, а просто когда люди считают что-то неважным, они это не запоминают. А американцы считают себя самыми важными на свете", - приводит Infox цитату Путина.

"Он собран, понимает, чего хочет добиться, и делает это очень искусно. При этом обстановка была довольно доброжелательна. Мы смогли понять друг друга. Наши позиции очень сильно расходятся, но есть и направления, где мы можем говорить о возможном будущем сближении. Есть вещи, которые представляют собой абсолютный интерес и для них, и для нас. Это вопросы региональных конфликтов, сдерживания гонки вооружений, вопросы изменения климата, окружающей среды", - добавил президент России.

Когда совсем не разговаривают люди, все больше и больше взаимных претензий возникает там, где их могло бы и не быть. Вместо того, чтобы собачиться, не лучше ли объединить усилия? Вот об этом говорили", - отметил Путин.