АГК направит на модернизацию производства 30 млн рублей

17 Июня 2021
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Алтайский край Омская область Республика Тыва Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Алтайский край Омская область Республика Тыва Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Признание олигарха: "Жадность — это хорошо!"

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Экономика Челябинская область
Александринская горно-рудная компания (2021) | Фото: РМК

АГК направит на модернизацию производства 30 млн рублей

Александринская горно-рудная компания (входит в Группу "Русская медная компания") в 2021 году обновит парк флотационных машин. Первый агрегат уже введён в эксплуатацию на обогатительной фабрике предприятия, сообщили Накануне.RU в пресс-службе РМК.

Двухкамерная однокаскадная флотационная машина "РИФ-25" заменила технику, которая работала с момента основания фабрики. Камеры нового агрегата обладают большим объемом и оснащены U-образным сечением. Такая конструкция повышает эффективность обогащения медной руды.

Александринская горно-рудная компания(2021)|Фото: РМК

Обновленный агрегат введен в эксплуатацию в рамках программы АГК по техническому перевооружению производства. Флотомашину заменили без остановки производства за 15 календарных дней. Стоимость проекта по обновлению агрегатов для проведения флотации оценивается в 30 млн рублей.

Обогатительная фабрика Александринской горно-рудной компании расположена в Нагайбакском районе Челябинской области. В 2014 году на фабрике завершилась реконструкция производства, после чего мощности по переработке руды выросли до 800 тыс. тонн в год. Также в рамках реконструкции увеличили площадь главного корпуса обогащения и создали открытый склад руды для хранения запасов сырья.

Александринская горно-рудная компания(2021)|Фото: РМК

add_circle ОБСУДИТЬ
Форум временно не работает по техническим причинам, приносим извинения.


Теги: РМК, АГК, модернизация,



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Последние обсуждения

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети