АГК направит на модернизацию производства 30 млн рублей

Александринская горно-рудная компания (входит в Группу "Русская медная компания") в 2021 году обновит парк флотационных машин. Первый агрегат уже введён в эксплуатацию на обогатительной фабрике предприятия, сообщили Накануне.RU в пресс-службе РМК.

Двухкамерная однокаскадная флотационная машина "РИФ-25" заменила технику, которая работала с момента основания фабрики. Камеры нового агрегата обладают большим объемом и оснащены U-образным сечением. Такая конструкция повышает эффективность обогащения медной руды.

Обновленный агрегат введен в эксплуатацию в рамках программы АГК по техническому перевооружению производства. Флотомашину заменили без остановки производства за 15 календарных дней. Стоимость проекта по обновлению агрегатов для проведения флотации оценивается в 30 млн рублей.

Обогатительная фабрика Александринской горно-рудной компании расположена в Нагайбакском районе Челябинской области. В 2014 году на фабрике завершилась реконструкция производства, после чего мощности по переработке руды выросли до 800 тыс. тонн в год. Также в рамках реконструкции увеличили площадь главного корпуса обогащения и создали открытый склад руды для хранения запасов сырья.