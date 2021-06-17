Власти Екатеринбурга готовят город к "безопасным" выборам

Несмотря на эпидемиологическую обстановку, которую можно наблюдать на территории Свердловской области в последние дни, Екатеринбург продолжает подготовку помещений для голосования на предстоящих федеральных и региональных выборах. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе мэрии. Масштабное обследование избирательных участков стартовало еще в начале года, и уже сегодня в городе их насчитывается 564.

"Подготовка помещений для голосования – комплексный процесс, в котором участвуют районные администрации, избиркомы, а также уполномоченные органы. Каждый горожанин должен иметь возможность проголосовать в удобных и комфортных, безопасных условиях. Для этого принимаются меры по подготовке территории, прилегающей к зданиям участков, входных групп, оценивается доступность помещений для маломобильных категорий избирателей", – рассказал председатель Избирательной комиссии Екатеринбурга Вадим Антошин.

Он также отметил, что организаторы уделят отдельное внимание противопожарной безопасности в избирательных участках. Проверяется наличие необходимого противопожарного оборудования, эвакуационных выходов, а также уровень подготовки членов участковых комиссий в сфере пожарной безопасности и при нештатных ситуациях.

Специалисты обещают проведение выборов в условиях абсолютной безопасности для горожан. При этом в Екатеринбурге сегодня уже были отменены Сабантуй-2021 и общегородской школьный выпускной, в связи с эпидемиологической ситуацией. Вопрос с проведением "Ночи музыки" все еще прорабатывается.

Напомним, что голосование за поправки в Конституции в 2020 г. также проходили в неблагоприятных условиях, вызванных коронавирусной инфекцией. Несмотря на это, более 15 тыс. жителей Екатеринбурга с утра 1 июля пришли на участки. Из-за пандемии ко многим свердловчанам для голосования приходили лично домой. Будут ли применяться аналогичные методы и в этот раз – пока неизвестно. При этом власти вряд ли прибегнут к онлайн голосованию, поскольку в прошлый раз эксперимент с системой голосования, разработанной на основе технологии блокчейн, полностью провалился.