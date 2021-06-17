В Тюменской области предложили ввести "принудиловку" по вакцинации

Вслед за Москвой и другими регионами РФ, обязательную вакцинацию сотрудников ряда предприятий могут ввести и в Тюменской области. По крайней мере, такой вопрос был затронут на сегодняшнем заседании областной думы.

Сделать прививки обязательными призвал депутат Алексей Салмин. Он потребовал более жестких мер и заявил, что нужно ввести "принудиловку" для тех, кто работает с клиентами.

Губернатор Александр Моор отметил, что массовая вакцинация - единственный способ избежать локдауна. Он призвал руководство предприятий мотивировать сотрудников к вакцинации.

В региональном оперштабе пообещали позднее прокомментировать сведения об обязательной вакцинации.

Добавим также, что по неофициальной информации, в регионе скоро будут ужесточены "ковидные" меры. 30% сотрудников якобы планируется перевести "на удаленку", а режим повышенной готовности продлить до 18 июля.