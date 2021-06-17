17 Июня 2021
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Общество Крым
Потоп в Керчи (2021) | Фото: vk.com/badcrimea

В Крыму из-за паводка от водоснабжения отключили 20 тысяч человек

В нескольких населенных пунктах на востоке Крыма из-за сильных подтоплений и паводка отключено водоснабжение. Под отключение попало около 20 тыс. человек, в том числе 3,7 тыс. детей, говорится в сообщении республиканского ГУ МЧС РФ.

Ограничение водоснабжения примерно с полудня началось в Керчи, Ленинском и Кировском районах региона.

"Продолжается работа специалистами филиала "Вода Крыма" по восстановлению водоснабжения. Организован подвоз питьевой воды, задействовано пять водовозок", - отметили в МЧС.

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Теги: крым, водоснабжение, керчь, паводок



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