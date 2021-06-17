В Крыму из-за паводка от водоснабжения отключили 20 тысяч человек

В нескольких населенных пунктах на востоке Крыма из-за сильных подтоплений и паводка отключено водоснабжение. Под отключение попало около 20 тыс. человек, в том числе 3,7 тыс. детей, говорится в сообщении республиканского ГУ МЧС РФ.

Ограничение водоснабжения примерно с полудня началось в Керчи, Ленинском и Кировском районах региона.

"Продолжается работа специалистами филиала "Вода Крыма" по восстановлению водоснабжения. Организован подвоз питьевой воды, задействовано пять водовозок", - отметили в МЧС.