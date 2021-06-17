"Промсвязьбанк" подал иск на 100 млрд рублей к своим бывшим владельцам братьям Ананьевым

17 Июня 2021
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Алтайский край Омская область Республика Тыва Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Алтайский край Омская область Республика Тыва Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Признание олигарха: "Жадность — это хорошо!"

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Экономика В России
Алексей, Дмитрий Ананьевы (2017) | Фото: web-compromat.com

"Промсвязьбанк" подал иск на 100 млрд рублей к своим бывшим владельцам братьям Ананьевым

"Промсвязьбанк" подал иск к своим бывшим совладельцам кредитной организации братьям Дмитрию и Алексею Ананьевым. Сумма иска – более 100 млрд руб., передают "Ведомости".

Гражданский иск подан параллельно уголовному делу, которое ведет в отношении Ананьевых Следственный комитет России. В банке отметили, что активно участвуют в процессуальных действиях.

В "Промсвязьбанке" также уточнили, что с момента подачи иска о возмещении ущерба урегулировали сумму убытков более чем на 22 млрд руб. "Банк будет добиваться возврата похищенного имущества в рамках законодательства всеми доступными способами", — рассказали в кредитной организации.

Как ранее сообщало Накануне.RU, братья Ананьевы находятся в международном розыске, уже год идет работа по подготовке их экстрадиции в Россию. Установлено имущество братьев и их соучастников общей стоимостью 90 млрд руб., оно арестовано.

add_circle ОБСУДИТЬ
Форум временно не работает по техническим причинам, приносим извинения.


Теги: промсвязьбанк, братья ананьевы, иск, возмещение ущерба



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 08.12.2020 16:18 Мск СК завершил расследование растраты сотрудниками "Промсвязьбанка" 87 мирд
Ранее 04.12.2020 10:40 Мск Интерпол перестал искать братьев Ананьевых
Ранее 03.12.2020 09:31 Мск Кипрский суд арестовал активы братьев Ананьевых на 267 миллионов евро
Ранее 06.10.2020 19:42 Мск Арестовано имущество братьев Ананьевых на 50 млрд
Ранее 05.10.2020 08:23 Мск Экс-сенатора от ЯНАО Ананьева заподозрили в даче взяток чиновникам ПФР
Ранее 06.07.2020 08:14 Мск Экс-сенатор от Ямала и акционер "Промсвязьбанка" и его брат могут потерять "золотые паспорта" Кипра
Ранее 14.02.2020 11:15 Мск "В России нельзя быть богатым, если твоя страна - в ж**е", - экс-сенатор от Ямала и акционер "Промсвязьбанка", заработавший за год 700 млн
Ранее 04.02.2020 07:52 Мск В США началось расследование роли местных банков в "глобальном мошенничестве" братьев Ананьевых
Ранее 31.10.2019 07:48 Мск Экс-сенатор от ЯНАО вывел из "Промсвязьбанка" сотни миллионов за пять дней
Ранее 10.09.2019 15:17 Мск СК попросил о заочном аресте братьев Ананьевых
Ранее 08.09.2019 20:54 Мск СМИ: На Алексея Ананьева завели дело. Бизнесмен объявлен в международный розыск
Ранее 06.09.2019 08:00 Мск Суд арестовал самолет бывшего совладельца "Промсвязьбанка"
Ранее 04.06.2019 17:38 Мск Музей ИРРИ бывшего совладельца Промсвязьбанка закрыли на неопределенный срок
Ранее 31.05.2019 00:03 Мск Суд арестовал активы экс-сенатора Ямала и бывшего совладельца "Промсвязьбанка" Дмитрия Ананьева
Ранее 31.05.2018 09:47 Мск Экс-сенатор Ямала Дмитрий Ананьев ищет покупателей на свои активы в России
Ранее 29.05.2018 08:07 Мск Медведев подписал указ о передаче в казну акций "Промсвязьбанка"
Ранее 02.04.2018 16:02 Мск Пропавшие кредитные досье "Промсвязьбанка" обнаружены
Ранее 29.03.2018 10:46 Мск Петр Фрадков может возглавить "Промсвязьбанк" уже в апреле
Ранее 29.03.2018 10:11 Мск АСВ стало владельцем "Промсвязьбанка"
Ранее 27.03.2018 13:07 Мск Банк России второй раз проводит проверку "Возрождения"
Ранее 27.03.2018 07:54 Мск "Промсвязьбанк" по суду аннулирует сделку своей "дочки"
Ранее 08.03.2018 11:06 Мск Путин утвердил схему "национализации" "Промсвязьбанка"
Ранее 24.01.2018 12:00 Мск "Промсвязьбанк" может забрать часть "оборонки" у ВТБ
Ранее 19.01.2018 14:01 Мск Банк для работы с гособоронзаказом на базе "Промсвязьбанка" возглавит Петр Фрадков
Ранее 18.01.2018 20:44 Мск Правительство РФ создаст опорный банк для операций по гособоронзаказу и крупным госконтрактам


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Последние обсуждения

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети