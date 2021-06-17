"Промсвязьбанк" подал иск на 100 млрд рублей к своим бывшим владельцам братьям Ананьевым

"Промсвязьбанк" подал иск к своим бывшим совладельцам кредитной организации братьям Дмитрию и Алексею Ананьевым. Сумма иска – более 100 млрд руб., передают "Ведомости".

Гражданский иск подан параллельно уголовному делу, которое ведет в отношении Ананьевых Следственный комитет России. В банке отметили, что активно участвуют в процессуальных действиях.

В "Промсвязьбанке" также уточнили, что с момента подачи иска о возмещении ущерба урегулировали сумму убытков более чем на 22 млрд руб. "Банк будет добиваться возврата похищенного имущества в рамках законодательства всеми доступными способами", — рассказали в кредитной организации.

Как ранее сообщало Накануне.RU, братья Ананьевы находятся в международном розыске, уже год идет работа по подготовке их экстрадиции в Россию. Установлено имущество братьев и их соучастников общей стоимостью 90 млрд руб., оно арестовано.