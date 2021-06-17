Количество ДТП с электросамокатами с начала года выросло почти на 200%

МВД впервые обнародовало статистику ДТП с участием электросамокатов и других средств индивидуальной мобильности.

По данным ведомства, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года прирост данного вида аварий составил почти 195%.

С января по май в России произошло 112 ДТП с участием средств индивидуальной мобильности, передает ТАСС.

Больше всего таких аварий зарегистрировано в Москве и Санкт-Петербурге (24 и 22 соответственно). Всего в подобных ДТП за пять месяцев погибли два человека, 119 пострадали.

Напомним, после ряда резонансных инцидентов и аварий с участием прокатных электросамокатов власти крупных городов заговорили о необходимости ограничений для таких устройств и для самих клиентов кикшеринговых компаний. В первую очередь речь идет об ограничении максимальной скорости, на которой могут передвигаться водители самокатов.

Ранее в Петербурге Следственный комитет провел обыски в одной из компаний, предоставляющих услуги проката. После этого кикшеринговые компании начали убирать свои самокаты с улиц Петербурга – чтобы их не изъяли. Далее власти провели встречу с компаниями, некоторые из них приняли решение уйти с рынка северной столицы, другие приняли новые правила.