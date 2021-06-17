Вениамин Кондратьев: Мы не можем оставить людей один на один с трудностями, край окажет поддержку пострадавшим жителям

В минувшие сутки сразу на несколько муниципалитетов Кубани обрушилась непогода. В Павловском районе после сильного ливня с градом ввели режим ЧС. По информации администрации муниципалитета, в результате непогоды в муниципалитете пострадали кровли школы, детского сада, дома культуры, офиса врача общей практики и музыкальной школы, 987 домовладений, порядка 500 га посевов. За помощью уже обратились около 400 жителей. В Новопластуновском сельском поселении частично повреждена кровля школы и детского сада, разбиты окна и крыши домов. Всего в зоне чрезвычайной ситуации около тысячи домовладений.

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев принял решение о материальной помощи пострадавшим от непогоды в Павловском районе. Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе администрации региона, выплаты начнутся с 21 июня.

А сегодня, 17 июня губернатор провел заседание комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций Краснодарского края.

" Мы не можем оставить людей один на один с трудностями, край окажет поддержку пострадавшим жителям. С 21 июня начнем выплаты. По 10 тысяч рублей за нахождение в зоне ЧС, а также – 50 тысяч рублей владельцам пострадавших домов за частичную утрату имущества на домовладение. Чтобы получить выплаты людям необходимо будет представить правоустанавливающие документы. Это материальная помощь из бюджета, не компенсация, поэтому должны быть основания к выплатам", – сказал Вениамин Кондратьев.

Добавим - в Павловском районе действует оперативный штаб и рабочая группа министерства ГО и ЧС края во главе с министром Сергеем Штриковым. Специалисты обходят подворья и ведут оценку ущерба.

По поручению губернатора в станице Новопластуновской на базе Дома культуры развернут пункт временного размещения на 100 человек. Там организуют спальные места, воду. При необходимости обеспечат подвоз горячего питания.

Глава края подчеркнул, что важно не допустить перебоев в работе коммунальных сетей, а также обеспечить местных жителей строительными материалами. "Не должно возникнуть дефицита материалов и роста цен на них. Никто не имеет права наживаться на ситуации", – заявил Вениамин Кондратьев.

При этом, синоптики предупреждают о предстоящих климатических невзгодах, на территории края продолжают действовать экстренные и штормовые предупреждения. В случае чрезвычайных ситуаций жителям необходимо звонить:

«01» – единый телефон спасения.

«101» – с мобильных телефонов.

8 (861) 268-64-40 – телефон доверия ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.