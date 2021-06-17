Известные юристы и адвокаты заявили о правоте столичных властей, обязавших москвичей вакцинироваться

Официальный Telegram-канал оперштаба Москвы по борьбе с коронавирусом репостнул статью "Московских новостей", где приводятся мнения известных юристов и адвокатов о введении обязательной вакцинации в столице для некоторых категорий граждан. Материал называется "Юристы подтвердили законность решения Роспотребнадзора об обязательной вакцинации в Москве".

Так, адвокат Михаил Барщевский ссылается на федеральные законы 1998/99 гг., в которых главный санитарный врач региона наделяется правом устанавливать обязательный режим вакцинации. Его коллега Павел Астахов предлагает присмотреться к статье 55-й Конституции России, "она прямо говорит, что любые права человека могут быть ограничены, если речь идет о безопасности страны, о здоровье нации". Также Астахов ссылается на законодательство "многих европейских стран", которое тоже предусматривает возможность принудительной вакцинации людей. Ректор московской юракадемии Виктор Блажеев полагает, что статья 76 Трудового кодекса допускает ограничения для невакцинированных людей.

Между тем, Госдума не стала в свои последние рабочие дни рассматривать поправку, которая бы указывала на исключительно добровольный характер вакцинации от коронавируса.

Столичный оперштаб был очень эмоционален в последние дни, особенно когда было объявлено об обязательной вакцинации. "Ситуация с коронавирусом продолжает развиваться драматически. В больницах лежит более 12 тыс. человек разной степени тяжести. За последние сутки умерло больше 70 человек", - говорилось в сообщении оперштаба, который обычно публикует сухие статистические сводки.