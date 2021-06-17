Расходы на командировку челябинских чиновников в ОАЭ проверит прокуратура

Прокуратура проверит траты бюджета на командировку челябинских чиновников в Дубай, передает корреспондент Накануне.RU.

Поездка в ОАЭ была связана с прохождением обучения по программе Master of Public Administration от бизнес-школы Сколково, которое проходило с 31 мая по 4 июня. От Челябинской области в командировку ездили мэр города Наталья Котова, ее заместитель по строительству Владимир Шамне и ряд чиновников областного правительства.

На командировку обратили внимание в челябинском отделении "Яблока". Там сообщили, что чиновники провели в Дубае семь дней и шесть ночей. В партии возмутились стоимостью перелета и проживания, которая были выше, чем в сервисах бронирования отелей и авиабилетов.

В администрации Челябинска прокомментировали прокурорскую проверку. В мэрии рассказали, что чиновникам нужно бы прибыть в ОАЭ за сутки до начала учебы для того, чтобы сдать ПЦР-тест и соблюдать самоизоляцию в гостинице в течение максимум 24 часов.

"Учитывая время, которое необходимо было потратить на дорогу из Челябинска в Екатеринбург, на прохождение всех видов необходимых процедур в аэропорту вылета и по прилету, в связи с необходимостью прибыть в ОАЭ не позднее 9:00 30 мая 2021 года (для прохождения ПЦР-теста и соблюдения самоизоляции), командировка Главы города и её заместителя началась 29 мая 2021 года. Учебная программа завершилась вечером 4 июня. На момент бронирования ближайший возможный прямой рейс до Екатеринбурга был в 14:25 5 июня 2021 года (по данным туроператора)", - говорится в сообщении.